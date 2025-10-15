COP30 pode ser ponto de virada para o clima, diz Marina Silva

Nós estamos trabalhando vários processos que vão desde restauração de bacias hidrográficas, como estamos fazendo agora na bacia do Rio São Francisco, até processos de restauração de área degradada. Isso inclui a restauração de mata ciliar, de nascentes e de áreas de recarga. Isso tudo para preservar recursos hídricos. Mas o mais importante é conter o desmatamento.

A senhora foi hostilizada no Congresso há alguns meses. Quando a gente vê a política no Brasil e episódios como esse, surgem algumas dúvidas quanto ao compromisso do parlamento brasileiro com a questão ambiental. Como a senhora analisa isso?

É que em nenhum lugar do mundo o Congresso é homogêneo, e em nenhum lugar do mundo os empresários e agricultores têm uma visão homogênea. A gente tem que olhar para os indicadores, mesmo neste ambiente difícil, contraditório e, às vezes, tensionado. Temos conseguido bons resultados.

Tem uma parte que se coloca de forma muito vocal, mas tem uma outra parte que está buscando fazer o dever de casa. E o bom de tudo isso é que a gente encontra isso em todo o mundo. No Brasil não é diferente. Quando as pessoas me perguntam se eu sou otimista ou pessimista, eu digo que não sou nem pessimista, nem otimista, que o que nós temos que ser é persistentes.

Se a senhora hoje pudesse mudar uma coisa que daqui a alguns anos, olhando para trás, a senhora possa dizer, "isso foi realmente um marco e eu ajudei a fazer", o que seria?

Eu acho que mudar a mentalidade. Sobretudo a mentalidade de dizer e não fazer, porque hoje muita coisa é dita, mas não é feita. Parar de destruir os recursos de milhares de anos pelo lucro de poucas décadas. Mudar a mentalidade de que a gente para ser próspero, a gente precisa consumir mais. Nós não precisamos ter para nos sentir prósperos e felizes. O que nós precisamos é ser mais justos, mais amorosos, mais respeitosos, mais harmônicos com a gente mesmo, uns com os outros e com a natureza.