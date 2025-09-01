Brasileiros vasculham arquivos da Europa em busca de cartas indígenas

Com base nesse acervo e também no levantamento da Biblioteca Nacional das fontes de interesse do Brasil em arquivos da Espanha, França, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Áustria, Itália, Vaticano e Estados Unidos, os pesquisadores montaram um roteiro de visitas a serem feitas até 2026.

"Tem muita coisa já digitalizada, mas tem alguns materiais que a gente também pode encontrar fisicamente e que ainda não foram digitalizados por esses grandes arquivos europeus", diz Costa.

Em outubro, a dupla estará em Portugal para visitar o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, um dos mais antigos do mundo, aberto em 1378, e o Arquivo Histórico Ultramarino. Em seguida, pretendem ir uma segunda vez a Haia, na Holanda, para buscar novos documentos no Arquivo Nacional - eles já fizeram uma viagem desde que chegaram ao Reino Unido, onde estão morando durante a pesquisa.

Também nos planos está uma visita a campo em Oxford, na Inglaterra, e ao British Museum, em Londres. "Eles [British Museum] têm um departamento muito interessante agora de América Latina e estão convidando pesquisadores e pesquisadoras indígenas para fazer intervenções e acompanhamento do material que eles aprisionam lá", conta Xucuru-Kariri.

Há o sonho ainda de conseguir financiamento e autorização para visitar o Arquivo Nacional Francês, conhecido como Archives Nationales, em Paris, que pode ter documentos da relação dos franceses com os indígenas potiguaras, e também os arquivos do Vaticano, em busca da memória perdida dentro das cartas da Companhia de Jesus.

Os desafios da pesquisa nos arquivos europeus

Encontrar as cartas nos arquivos europeus não é tão simples como parece, requer o uso da imaginação e o levantamento de hipóteses não previstas na história, como considerar mulheres e indígenas como autores de cartas escritas aos governos europeus durante o período colonial.