Espanha registra onda de calor mais intensa da história

A onda de calor que atingiu a Espanha em agosto foi a mais intensa já registrada no país, segundo informou a agência espanhola de meteorologia Aemet, a partir de dados provisórios.

O que aconteceu

Temperatura superou recorde anterior. De acordo com a Aemet, o período de 3 a 18 de agosto registrou uma anomalia de 4,6°C e superou o recorde anterior de julho de 2022, que atingiu 4,5°C acima do limite. A intensidade é analisada pelo parâmetro "anomalia da onda", diz a agência, que quantifica o quanto as temperaturas máximas se desviaram do limite mínimo necessário para ser considerado uma onda de calor.

Temperatura média aumentou 1,69°C em 60 anos. Desde 1975, foram registradas 77 ondas de calor na Península Ibérica e nas Ilhas Baleares, das quais apenas seis tiveram uma anomalia de 4°C ou mais. Cinco delas aconteceram a partir de 2019.