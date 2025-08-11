No embalo da COP30, ribeirinhos fazem planos para o turismo

No fundo do quintal onde Prazeres dos Santos cresceu, a sumaúma de aproximadamente 400 anos é um tesouro guardado para quem visita a Ilha do Combu. A árvore símbolo da Amazônia é uma das poucas centenárias sobreviventes naquela porção de terra de 15 quilômetros quadrados, acumulada ao longo de milênios por sedimentos carregados pelo rio Guamá.

A paisagem está separada por apenas 1,5 quilômetro da urbana Belém, capital do Pará. É de lá que dona Prazeres aguarda o boom de turistas nos próximos meses: são os participantes da Conferência do Clima, a COP30.

Com tantas propostas vindas de fora para que os moradores da ilha se adaptem ao fluxo extra, ela tenta manter as velhas regras. "A gente não quer que as pessoas venham para cá e nos atropelem. A gente quer que elas nos visitem, entendam como vivemos, entendam esse modo de vida, valorizem nossa cultura e permitam que a gente permaneça neste território", diz ao pé da sumaúma.