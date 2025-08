Reciclagem não será solução para crise gerada pelo plástico, diz estudo

Os novos dados foram publicados um dia antes da retomada de negociações em Genebra entre 180 países para chegar a um tratado sobre como lidar com a poluição causada pelo plástico, depois de outras tentativas já terem falhado. Interesses de governos e corporações na indústria, entretanto, desafiam o andamento das conversas.

O plástico foi inventado no fim da década de 1940. Embora alguns dos seus produtos sejam hoje essenciais, grande parte é destinada a itens descartáveis, que não apenas causam poluição plástica direta, como também têm impacto prolongado no meio ambiente e no clima. Mas especialistas enxergam poucos sinais de uma mudança na tendência de crescimento da produção.

Mais produção fora da Europa

Cerca de 99% dos plásticos são derivados de combustíveis fósseis. O refino e transformação dos combustíveis fósseis em produtos plásticos, como embalagens, têxteis, eletrônicos e materiais de construção, liberam bilhões de toneladas de gases de efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento global. Em 2019, esse processo respondeu por mais de 5% das emissões globais.

Um número crescente de países já limita produtos plásticos de uso único, com pelo menos 140 nações tendo implementado proibições ou restrições a algum tipo de produto plástico.

"O único lugar onde a capacidade está diminuindo um pouco é na União Europeia," diz Joan Marc Simon, fundador da Europa Sem Lixo (Zero Waste Europe, em inglês), rede dedicada à redução do lixo plástico. "O resto do mundo está aumentando."