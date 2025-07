Terra já está no 'cheque especial' dos recursos ecológicos para 2025

Para se ater aos limites da Terra, a pegada ecológica mundial teria que corresponder à biocapacidade disponível por pessoa, que atualmente é de cerca de 1,5 hectares. Tudo que excede isso está superexplorando o planeta.

Por biocapacidade, entenda-se as áreas terrestres e marinhas que provêm recursos como alimentos e madeira, podem acomodar a infraestrutura urbana e absorver o CO2 excedente.

A Alemanha tem mais ou menos a mesma biocapacidade per capita que a média global de 1,5 hectares, mas usa três vezes mais, exemplifica Wackernagel.

Já a Índia, o país mais populoso do mundo, embora use mais do que o seu território em si é capaz de repôr em um ano, tem uma média per capita de consumo inferior aos recursos que o planeta produz no mesmo período a nível global.

Wackernagel, porém, insiste que o objetivo não deve ser limitar o consumo a um planeta por ano. "Também há outras espécies, então provavelmente teríamos que ficar abaixo disso", argumenta.

Décadas de excessos estão cobrando o preço

Wackernagel critica que, embora saibamos que estamos consumindo "muito mais do que a Terra é capaz de regenerar", coletivamente agimos como se estivesse tudo bem. "Estamos nos enganando", alerta.