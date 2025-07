Qual o papel das mudanças climáticas no clima extremo?

No futuro, a Europa certamente atravessará ondas de calor mais intensas e em maior número, disse Lara Wallberg, climatologista do Instituto Max Planck de Meteorologia em Hamburgo, na Alemanha. "Extremos de calor, que hoje são eventos raros, podem se tornar muito, muito comuns no final do século. Assim, acho que nossa impressão sobre o que é um extremo também pode mudar."

E os outros tipos de clima extremo?

Não se trata apenas de ondas de calor. As mudanças climáticas potencializam eventos climáticos extremos, como inundações, secas e tempestades, tornando-os mais frequentes e intensos.

Uma pequena mudança nas temperaturas médias globais pode levar a um grande aumento nos extremos, disse Marsham. Ele diz acreditar que as mudanças climáticas tenham tido influência nas graves inundações no estado americano do Texas no último fim de semana, que causaram mais de 100 mortes, com muitas pessoas ainda desaparecidas.

Um estudo de 2024 afirmou que a intensidade da precipitação extrema no Texas deve aumentar 10% até 2036. Embora criar modelos de padrões de precipitação seja complexo, esse processo tem um princípio físico subjacente claro: o ar quente retém mais umidade.

De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudança no Clima (IPCC), com um aquecimento de 2º C acima dos níveis pré-industriais, o que seria um evento de chuva a cada 10 anos ocorrerá 1,7 vezes por década, sendo14% mais úmido.