A busca pelo lixo nuclear despejado no fundo do Oceano Atlântico

Pesquisadores europeus a bordo do navio de pesquisa L'Atalante navegaram até a região onde provavelmente se encontra metade de todo o lixo nuclear: a Bacia Atlântica da Europa Ocidental, a mais de 1.000 quilômetros a oeste de La Rochelle, na França. O projeto se chama Monitoramento de Pesquisas de Locais de Despejo Nuclear no Oceano (Nodssum, na sigla em inglês).

Poucos dados sobre lixo nuclear no Atlântico

A equipe internacional de 21 pesquisadores quer criar um mapa de todos os locais onde barris foram encontrados. Até o momento, pouco se sabe sobre o lixo nuclear no oceano e sua localização exata.

"Em muitos casos, faltam informações sobre a condição ou a localização exata dos tambores, e os dados sobre o tipo e a origem dos resíduos radioativos são frequentemente incompletos ou de difícil acesso", disse Pedro Nogueira à DW. O bioquímico do Instituto Thünen de Ecologia Pesqueira, na cidade alemã de Bremerhaven, está a bordo do L'Atalante. Ele trabalha no monitoramento de substâncias radioativas no ambiente marinho há dez anos.

De materiais de laboratório e roupas de proteção contaminados, resíduos da medicina, pesquisa e indústria, a resíduos de reatores nucleares, tudo está lá, diz o cientista. Embora os resíduos despejados sejam em grande parte lixo radioativo de baixo e médio nível, algumas dessas substâncias também são perigosas.

O estrôncio-90, por exemplo, que pode causar tumores ósseos e leucemia, especialmente se entrar no corpo humano. Outra dessas substâncias é o césio-137 — responsável pelo maior acidente radiológico já ocorrido no Brasil, em Goiânia nos anos 1980 — que também foi liberado durante o desastre do reator nuclear de Chernobyl. Até hoje, cogumelos selvagens e carne de caça em algumas regiões da Europa, incluindo a Baviera, na Alemanha, ainda estão fortemente contaminados com essa substância.