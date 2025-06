Por que mulher está processando petrolíferas após mãe morrer de calor?

Segundo Tigre, entretanto, o caso "poderia criar uma base inédita, porém plausível, para responsabilização". A ação é baseada na lei de danos pessoais (tort law, no direito anglo-saxão), e não em estatutos nacionais como as normas de emissões carbônicas, que constituem ponto de partida para a maioria dos litígios climáticos.

Rebekkah Markey-Towler, pesquisadora associada do think tank Melbourne Climate Futures, explica que, no passado, tais processos civis foram um recurso vital para os indivíduos que buscavam compensação perante grandes firmas de tabaco ou amianto. Em 2024, um cidadão da Pensilvânia obteve indenização de 3,8 milhões de dólares (R$ 21 milhões) de seu empregador por ter contraído mesotelioma devido à exposição a amianto. E ações climáticas "não são diferentes", afirma a jurista.

"As grandes petroleiras já enfrentam processos por fraude e danos climáticos de dezenas de governos estaduais e municipais", observa Alyssa Johl, vice-presidente de aconselhamento legal e geral do think tank Center for Climate Integrity, sediado nos EUA. Mas, como "primeiro apresentado em nome de uma vítima climática individual", o presente caso representa "mais um passo em direção à responsabilização".

Markey-Towler acredita que ações anteriores por danos climáticos, mesmo em outros países, possam ser "tangencialmente relevantes" para o processo Leon. Em 2015, na Holanda, um litígio emblemático, conhecido como "caso Urgenda" aplicou o princípio da "negligência culposa" da lei de danos para postular que a inação do governo em relação às mudanças climáticas constituía uma infração de seu dever de salvaguarda para com os cidadãos. A sentença obrigou o governo holandês a elevar as metas de redução de emissões.

Outra tentativa individual de obter ressarcimento por danos do clima partiu de um agricultor peruano, Saúl Luciano Lliuya, que abriu processo contra a gigante de energia RWE, da Alemanha. "Embora o caso não tenha tido sucesso na fase do mérito, a corte reconheceu que, em princípio, um emissor privado pode ser responsabilizado por uma parcela dos danos", comentou Markey-Towler a respeito da audiência final, em maio de 2025.

Com a palavra, a atribuição meteorológica

A ciência da atribuição meteorológica —que estima a probabilidade de as mudanças climáticas aumentarem a probabilidade de eventos extremos, como incêndios florestais, inundações ou ondas de calor— será central no processo sobre a morte de Juliana Leon, explica Tigre.