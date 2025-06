Afastar-se dos combustíveis fósseis não é simples, diz presidente da COP30

Então, como convencer pessoas que estão naturalmente mais interessadas ou preocupadas com ameaças diretas de que essa ameaça climática não está tão distante — e de que podemos fazer algo a respeito? Acredito que avançamos muito nesse ponto, e que o negacionismo científico diminuiu significativamente — porque as pessoas estão vivenciando os efeitos da mudança do clima de forma muito mais intensa nos últimos anos.

Estamos vivendo uma nova fase — e essa nova fase talvez traga um novo desafio: convencer as pessoas de que podemos desacelerar a mudança do clima, ou até interrompê-la; ou que podemos construir uma infraestrutura que permita que as pessoas tenham uma vida melhor apesar da mudança climática.

Mas acho que o maior desafio hoje é incorporar a mudança do clima à economia e às finanças — e garantir que o combate à mudança do clima passe a ser algo positivo também do ponto de vista econômico.

Um dos temas mais sensíveis do debate climático no Brasil atualmente é a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, que tem o apoio do governo. Ao mesmo tempo que o Brasil avalia a abertura de novas áreas de exploração, o país também tem um papel central neste ano nas discussões climáticas. Qual o impacto disso na imagem internacional do Brasil, especialmente no contexto da COP30?

O petróleo é a fonte de energia mais usada do mundo e, portanto, nós sabemos que é responsável por muitíssimo das emissões que estão afetando a mudança do clima. No entanto, é uma fonte que ainda está estabelecida na maioria dos países e vai continuar durante um certo tempo, apesar de termos decidido na COP28 em Dubai que nós vamos nos afastar dos fósseis.

Agora, esse processo de afastamento dos fósseis vai ser um processo que cada país vai ter que fazer de acordo com suas circunstâncias. O Brasil terá o seu modelo de afastamento dos fósseis, que talvez inclua a exploração da Margem Equatorial de uso de petróleo e de gás por mais anos [para] talvez, através desse processo, conseguir recursos para acelerar avanços em outras dimensões.