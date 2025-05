Quais são os impactos reais do derretimento das geleiras?

Geleiras como recursos essenciais

Na pequena cidade de Huaraz, no oeste do Peru, a população obtém cerca de 20% de seu suprimento anual de água a partir do derretimento do gelo na cordilheira dos Andes. No entanto, as geleiras andinas estão derretendo ainda mais rápido do que em outras regiões, representando um risco de inundações.

Um estudo multinacional publicado no International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation mostrou que as temperaturas diurnas de inverno na superfície dos Andes aumentaram 0,5ºC por década desde o ano 2000, em altitudes de 1.000 a 1.500 metros.

Em um processo judicial que durou mais de 10 anos, Saul Luciano Lliuya, um morador de Huaraz, processou a empresa de energia alemã RWE pelo risco potencial à sua casa causado por um lago que está se enchendo rapidamente com água do derretimento glacial.

O processo aconteceu depois que a quantidade de água no lago glacial acima da casa de Lliuya aumentou mais de quatro vezes desde 2003, levando especialistas a alertar para um risco crescente de inundações, com consequências potencialmente terríveis para a região.

Comunidades ameaçadas pelo derretimento

Não é só no Peru que o derretimento cria grandes lagos glaciares. Quando se enchem demais, inundações mortais da água nesses lagos podem destruir prédios, pontes e terras férteis.