Campanha resgata roupas descartadas no deserto do Atacama

"Nos chamou muito a atenção o fato de que as pessoas comuns, os consumidores, no dia a dia, ficavam bastante curiosos e impressionados com o fato de que peças novas, ainda com a etiqueta original, podem estar no meio da areia do deserto e não serem usadas por ninguém, e foi aí que nasceu a ideia para o ano seguinte", lembra, ressaltando que a ideia é "fazer com que as pessoas participem desse absurdo usando a mesma lógica da moda, que é gerar desejo pelas peças".

O resultado da chamativa campanha fez com que o lançamento da primeira coleção se esgotasse em cinco horas e que mais de 200 mil pessoas se registrassem na expectativa de novos lançamentos. E depois da boa recepção da iniciativa, inicialmente efêmera, está sendo trabalhada uma aliança com a Universidade do Chile para desenvolver um modelo de longo prazo. "A ideia é gerar renda local, substituir o trabalho voluntário por empregos e aumentar o impacto ambiental e social do projeto", diz Maneschy.