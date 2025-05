Incêndios causaram perda mundial recorde de florestas em 2024

O país liderou, mais uma vez, o ranking mundial em termos de extensão da devastação, com 42% de toda a perda de floresta tropical primária no mundo.

"No ano passado, o Brasil passou por sua seca mais intensa e generalizada em sete décadas. Combinado com altas temperaturas, isso fez com que os incêndios se espalhassem em uma escala sem precedentes por todo o país", disse Mariana Oliveira, gerente do programa de florestas, uso da terra e agricultura do WRI Brasil. "Foi um ano bastante difícil para nós", acrescentou.

Atividade humana e seca

Dois terços dessa perda foram atribuídos a incêndios provocados principalmente pela atividade humana. Cerca de 80% da perda foi na Floresta Amazônica.

As florestas não apenas atenuam os efeitos da mudança climática, mas também influenciam as temperaturas e as chuvas locais - e tudo o que depende disso, inclusive a agricultura e a saúde. Florestas robustas e biodiversas abrigam ecossistemas que, por sua vez, sustentam os meios de subsistência de um terço da população mundial.

As condições do clima quente e a seca recorde vivida no Brasil também alimentaram incêndios maiores e mais disseminados em toda a América do Sul, especialmente na Bolívia e na Colômbia. No entanto, o desmatamento para a agricultura, especialmente a soja e as fazendas de gado, além da mineração e extração de madeira, também contribuíram para a destruição da floresta, especialmente na Colômbia.