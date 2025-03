Defendidos por Trump, quão prejudiciais são os canudos de plástico?

Por outro lado, a maioria das pessoas parece mal ter notado o mesmo tipo de substituição em antigos itens de plásticos como cotonetes ou mexedores de café.

Ainda assim, muitas das alternativas também têm suas próprias desvantagens ambientais. Os canudos de papel, por exemplo, geralmente são revestidos de plástico para mantê-los resistentes à água. Alguns estudos sugerem que eles contêm níveis mais altos de PFAS - lubrificantes usados durante o processo de fabricação de plásticos e que têm sido associadas a uma série de problemas de saúde - do que o plástico.

De acordo com um estudo, quando se trata das emissões envolvidas na produção de um canudo, as versões de papel são melhores do que as de plástico. No entanto, as opções reutilizáveis, como o vidro e o aço inoxidável, envolvem processos de produção com uso intensivo de energia. Elas teriam que ser usadas de 23 a 39 e de 37 a 63 vezes, respectivamente, para "empatar" com as emissões das alternativas descartáveis, segundo o estudo.

Embora nenhuma alternativa seja perfeita, o plástico de uso único ainda é a pior opção, aponta Kachef, acrescentando que o tipo de plástico do qual eles geralmente são feitos - polipropileno - na maioria das vezes não pode ser reciclado. "Todo canudo que já usamos ainda existe, seja em aterros sanitários ou no meio ambiente - a menos que tenha sido incinerado, o que tem outras implicações de poluição do ar", acrescenta Kachef.

Kachef diz ainda que o plástico em si é realmente importante em ambientes médicos para evitar a contaminação cruzada e que os canudos são essenciais para pessoas com determinadas condições médicas ou deficiências. Mas um retorno mais amplo aos canudos de plástico seria, sem dúvida, um retrocesso para o meio ambiente e o clima.

"Um único canudo de aço metálico pode ter um impacto ambiental maior do que um único canudo de plástico... mas acho que se alguém o usar pelo resto da vida, isso não será um problema", diz Kachef. "A questão é não tratar alternativas ou produtos 'para toda a vida' como descartáveis."