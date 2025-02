Aquecimento global acima de 1,5ºC pode ser irreversível, mostra estudo

O aumento de 1,6ºC na temperatura média global registrado em 2024 - ano de calor recorde - pode ser sinal de um planeta permanentemente mais quente e mais vulnerável às mudanças climáticas daqui para frente, aponta um estudo do Centro Helmholtz para Pesquisa Ambiental, em Leipzig, Alemanha, e publicado recentemente na revista Nature Climate Change.

Estudiosos do clima geralmente tiram suas conclusões a partir de análises de um período mais longo, de 20 anos. Desta vez, porém, os pesquisadores queriam saber se era possível fazer previsões para o futuro considerando apenas 2024.

Como explicou um dos autores do estudo, até então o consenso entre cientistas era de que a superação do aquecimento de 1,5ºC em relação aos níveis pré-industriais pelo período de um ano não necessariamente significaria a quebra do Acordo de Paris. Esse cenário teria que se repetir por um período mais longo de tempo.