Desmatamento da Mata Atlântica avança em ritmo preocupante

O bioma é o mais devastado do país, derrubado em grande escala desde a chegada dos colonizadores portugueses, a partir de 1500. O mapeamento do que sobrou desta vegetação começou em 1989 com base em imagens de satélite. O atlas atualizado, publicado anualmente desde 2011, aponta que restam no país 12,4% da cobertura original em bom estado de conservação.

"A área absoluta desmatada pode parecer pequena quando comparada com Amazônia ou Cerrado, mas ela só não é maior porque não sobrou quase nada de Mata Atlântica", afirma Silvana Amaral, pesquisadora do Inpe, reforçando a importância dos sistemas de monitoramento.

Em vigor desde 2006, a chamada Lei da Mata Atlântica (11.428/06) proíbe o desmatamento dessas florestas remanescentes e estabelece que ele só será permitido em circunstâncias excepcionais para interesse social e fins públicos.

"O nosso estudo indica que todo o desmatamento registrado tem indícios de ilegalidade. Nós não conferimos caso por caso mas, por conta da existência da lei e cruzando com outros dados da literatura científica, esse problema foi detectado", afirma Pinto.

Onde florestas maduras mais somem

Considerada a mais antiga da América do Sul, a Mata Atlântica conserva em algumas regiões brasileiras árvores centenárias. No estudo, os pesquisadores classificam como florestas maduras aquelas que, desde 1989, início do monitoramento, aparecem íntegras, com a cobertura formada pela copa das árvores bem fechada e sem sinais de degradação nas imagens de satélites.