Indígenas protegem a Amazônia com ajuda da tecnologia

Na região, os rios serpenteiam a densa floresta, ocupada por cerca de 700 comunidades e 23 etnias indígenas. São populações tradicionais que há milênios mantêm o equilíbrio ecológico através das suas formas de manejo ambiental. Não há estradas na região, por isso os deslocamentos se dão pelos rios, em pequenos barcos conhecidos como voadeiras.

"Na minha região, quando estou no mato, pesquisamos sobre as árvores. Como as pessoas tiram madeira para construção das casas, observamos isso. Com o celular ou o iPad, é mais fácil registrar e acompanhar. Também registramos muitas fotos no celular", explica Rogelino à DW.

Ferramentas de preservação

Com a tecnologia, os AIMAS transformam iPads e smartphones em ferramentas de preservação. Uma vez registrados, os dados obtidos - fotos, tabelas preenchidas com questionários pré-elaborados e descrições em textos - são guardados para serem posteriormente analisados em conjunto com uma equipe de especialistas, nos encontros que acontecem três vezes por ano em diferentes aldeias da região.

Os agentes respondem questionários com perguntas sobre as mudanças observadas na vegetação, a presença ou ausência de espécies, o nível da seca nos rios, entre outros. As informações coletadas são fundamentais para a preservação da floresta e de seu ecossistema. Com base nesses dados, é possível adotar medidas práticas e eficazes, como ações intensivas contra as queimadas, o desmatamento e o declínio de espécies, frequentemente associados à caça ilegal.

Mas eles não se limitam ao que é visível. O saber tradicional também entra nessa análise. A etnia tukano, por exemplo, acredita que os ciclos celestes exercem uma influência direta sobre os fenômenos da terra, como as secas e cheias nos rios, a presença ou ausência de animais e outros eventos naturais. Há milênios, esse povo baseia sua forma de vida na observação das constelações, fundamentais para o seu cotidiano, pois permitem prever aspectos essenciais como a alimentação e a caça.