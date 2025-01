Como a Noruega se tornou líder em veículos elétricos

A meta da Noruega é que todos os automóveis de passeio comercializados no país sejam veículos com emissão zero até o fim de 2025, uma década antes da meta da UE (União Europeia), da qual não é um dos estados-membros.

Pioneirismo

A riqueza e o tamanho da Noruega desempenharam, sem dúvida, um papel nessa história de sucesso. O país tem uma população de 5,5 milhões e é uma das nações mais ricas do mundo graças as suas reservas substanciais de petróleo - as maiores da Europa depois da Rússia. No entanto, esses fatores por si só não explicam os notáveis progressos feitos.

O cientista Robbie Andrew, do Cicero (Centro Internacional de Pesquisas sobre o Clima), sediado em Oslo, avalia que o compromisso de décadas da Noruega com o desenvolvimento local de veículos elétricos foi um fator crítico.

"Na década de 1990, a Noruega se esforçou para criar uma empresa própria para fabricar veículos elétricos", explica Andrew, observando como a ausência de um lobby poderoso da indústria automobilística nacional facilitou essa iniciativa.

Embora as primeiras tentativas de produção de veículos elétricos tenham tido sucesso comercial limitado - apenas alguns milhares foram vendidos - elas promoveram a conscientização pública e a aceitação da eletromobilidade. Isso abriu caminho para a adoção generalizada de carros movidos a bateria produzidos por fabricantes globais, como Tesla e Volkswagen.