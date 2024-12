'Mar engoliu lugar que morei na infância': povoado sumiu do mapa no Brasil

Lá, apesar de passarem a ter água encanada e energia elétrica, o que não existia no povoado, os moradores alegam terem sido destituídos dos seus modos de vida e da harmonia anterior. "Eu não tenho o lugar que eu morei na infância porque o mar engoliu. Não tenho um lugar para eu voltar e dizer: 'aqui eu fiz isso', entendeu?", explica Santos.

Segundo Santos, o mar invadia as casas e os bens públicos, como o cemitério e a igreja, retirando das covas restos mortais dos antigos moradores. Há um vizinho dela que chegou a enterrar a mãe duas vezes, depois de resgatar os ossos na água.

"Quando o cemitério foi atingido pelo mar, as ondas chegavam altas e cavavam as covas. No dia seguinte, os pescadores iam jogar a rede no mar e traziam as cabeças, os pedaços", lembra, por sua vez, Fonseca.

Ex-morador do povoado na infância, o doutor em Sociologia pela UFS (Universidade Federal de Sergipe) Wellington Bomfim pesquisou os impactos e migração da comunidade do Cabeço para o Saramém. "A mudança mais significativa para os moradores foi o fato de terem que deixar a região para outro lugar, a um quilômetro da foz, onde criou-se uma comunidade com pessoas de outras localidades", diz.

Segundo ele, a sociabilidade foi impactada, pois até a década de 1980 o Cabeço era uma comunidade tutelada pela Marinha, que definia inclusive quem poderia construir as casas lá. "Geralmente eram pessoas das famílias que estavam ali. Então, pessoas de fora dificilmente viravam moradores. Havia uma organização interna, um conselho formado por moradores mais antigos", explica Bomfim.

Legado de apagamento das barragens hidrelétricas

O laudo pericial que culpabilizou a Chesf no caso Cabeço diz que Xingó foi o último elemento de uma cascata de barragens no rio São Francisco que levou ao desaparecimento do Cabeço. Considerado um dos mais importantes cursos d'água brasileiros, o rio é um exemplo de como as barragens trouxeram danos socioambientais que ainda permanecem.