Mortes por calor extremo ameaçam mais jovens do que idosos

Através desses dados, os pesquisadores puderam comparar as idades e as datas das mortes com as condições ambientais e calcular a frequência com que a exposição ao calor úmido pode resultar em mortes prematuras.

Os cientistas há muito tempo suspeitam que o calor excessivo em um clima em aquecimento contínuo teria um impacto maior nas populações mais velhas. Surpreendentemente, as altas temperaturas em determinados climas parecem ser uma causa silenciosa de mortes entre os mais jovens.

Fator de letalidade entre os jovens

De acordo com o estudo, entre 1998 e 2019, três em cada quatro mortes relacionadas ao calor no México envolveram pessoas com menos de 35 anos. Em contraste, um número maior de pessoas mais velhas foi responsável por eventos de mortalidade resultantes do clima frio.

Em um cenário em que a população global e as emissões de carbono continuam a crescer, os pesquisadores projetaram um aumento de 32% nas mortes relacionadas às temperaturas mais altas em pessoas com menos de 35 anos até 2100.

Ao mesmo tempo, uma redução quase idêntica nas taxas de mortalidade foi observada nos grupos de pessoas com idades mais avançadas.