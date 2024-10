Lixo plástico vindo da África polui praias brasileiras

O material foi encontrado nas praias de Jericoacoara, Porto das Dunas e do Futuro, no Ceará, em praias de João Pessoa, na Paraíba, em Tamandaré, Pernambuco, e na Praia do Sueste, no Arquipélago de Fernando de Noronha.

O lixo vem principalmente da República Democrática do Congo (RDC), onde as bebidas mencionadas no início desta reportagem são produzidas e comercializadas. Mas também foram encontrados plásticos provenientes do Congo, Angola, Costa do Marfim, Camarões, África do Sul, Nigéria e Gana. E resíduos de países europeus, como Alemanha e Itália, e asiáticos.

"Há mais de dois anos estamos seguindo uma abordagem que visa não apenas quantificar o plástico que está nas praias, mas dizer quais são as marcas responsáveis dessa poluição e sua origem. Conseguimos apontar o dedo para quem é responsável", afirmou Tommaso Giarrizzo, professor da UFC e pesquisador do Labomar responsável pelo projeto.

De onde vem o plástico encontrado

O estudo revelou que de todo o material analisado pelos pesquisadores, 78,5% vinha da África, quase 16% do Brasil e os outros cerca de 6% de locais como Índia, Emirados Árabes Unidos, China, Itália e Alemanha. Do material vindo da África, 90% tinha como origem a RDC, 3,6% a Angola e 2,6% da Costa do Marfim.

Três marcas eram responsáveis por cerca de 58% de todos os resíduos recolhidos, sendo 37% deles os refrigerantes Festa, 14% os sucos Zest e 7,4% a água mineral Swissta. A maioria dos itens coletados foram fabricados por apenas três empresas da RDC: Swissta RDC S.A.R.L (44,1 %), Amigo Foods (15,4 %) e Angel Cosmetics (6,2 %).