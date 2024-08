Cafeicultores do Brasil se preparam para lei antidesmate da UE

"Na média, os produtores sabem que a norma entrará em vigor, mas não estão muito por dentro do que precisam fazer para atender. Mas as cooperativas e as tradings estão correndo atrás", diz.

Esse primeiro lote que será exportado pela Expocacer segundo as regras da EUDR utilizará uma plataforma desenvolvida pela Serasa Experian que compara a geolocalização das fazendas com dados de desmatamento.

A plataforma emite um relatório de rastreabilidade com o nome do produtor, a fazenda de origem, o lote do produto e os polígonos da geolocalização, além da indicação de que está cumprindo a EUDR. Esse relatório então é enviado para o exterior junto com o café e o boletim de embarque, emitido pela empresa de navegação que recebe a carga.

Quais são as reclamações do setor

Uma das entidades que participa das reuniões organizadas pelo Itamaraty sobre a EUDR é o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé). Marcos Matos, diretor-geral da organização, afirma que o setor entende que "as formas de fazer comércio no mundo estão mudando", mas avalia que ainda faltam informações cruciais sobre a implementação da norma.

"Fizemos um evento grande na missão diplomática do Brasil em Bruxelas em abril, a UE estava presente e disse que em maio publicaria as perguntas e respostas [sobre a EUDR] e em julho o guia de implementação. Isso não aconteceu, foi postergado para agosto e setembro, e não sabemos se isso vai acontecer no prazo", diz.