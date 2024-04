Ondas de calor se tornaram mais frequentes e mais longas

Eles também analisaram as mudanças nos padrões climáticos que propagam as ondas de calor. As ondas atmosféricas que movem os sistemas meteorológicos estão se enfraquecendo e, portanto, não são capazes de mover as ondas de calor com a mesma rapidez, segundo Zhang.

Isso mostra "como as ondas evoluem e se movem em três dimensões e se deslocam por regiões e continentes em locais específicos", explica Kathy Jacobs, cientista climática da Universidade do Arizona que participou do estudo.

As mudanças se aceleraram principalmente a partir de 1997 e, além das causas humanas, o enfraquecimento da circulação do ar na atmosfera superior pode ter um papel importante, segundo o estudo.

"Uma das consequências mais diretas do aquecimento global é o aumento das ondas de calor", acrescenta Jennifer Francis, cientista do Woodwell Center.

As ondas de calor com períodos prolongados e excessivo causam impactos prejudiciais na saúde, na economia, na agricultura, na produtividade do trabalho e em incêndios florestais, entre outros.

"Os resultados sugerem que grandes ondas de calor contínuas, mais longas e mais lentas, causarão impactos ainda mais devastadores nos sistemas naturais e sociais no futuro se os gases de efeito estufa continuarem aumentando e nenhuma medida eficaz para a redução for adotada", concluíram os autores.