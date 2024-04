Briga da pesada: por que Bostuana ameaça 'despejar' 20 mil elefantes na Alemanha

Distantes mais de 8 mil quilômetros, em continentes e realidades completamente diferentes, Alemanha e Botsuana vivem uma rusga devido aos elefantes que vivem no país do sul da África. Mais precisamente, devido à superpopulação de elefantes, a caça deles e os chamados "troféus de caça".

No início deste ano, o ministério do Meio Ambiente da Alemanha sugeriu restrições mais duras para o transporte desses animais - ou partes de restos de seus corpos -, por causa da preocupação com a caça ilegal no país africano.

Nesta quarta-feira (3), em uma coletiva de imprensa em Berlim, o ministro do Turismo e do Meio Ambiente de Botsuana, Dumizweni Mthimkhulu, disse que conversou com a ministra do Meio Ambiente alemã, Steffi Lemke (Verdes), e fez um apelo para que o governo alemão não imponha regras ainda mais rígidas.