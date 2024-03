Empresa quer trazer de volta à vida mamute extinto há 4000 anos

De acordo com a ONG WWF, com menos de 52 mil elefantes asiáticos restantes na natureza, a coleta de células destes animais seria difícil e desaconselhada.

"Essas células representam uma vantagem significativa nos esforços da empresa para o combate à extinção", disse Eriona Hysolli, coautora do estudo e diretora de ciências biológicas da Colossal, à Live Science.

George Church, coautor do estudo, cofundador da Colossal e geneticista da Universidade de Harvard, destacou a importância da conquista, que poderá abrir caminho para a criação de um mamífero com as características do mamute-lanoso, capaz de sobreviver em condições frias e de desempenhar funções ecológicas semelhantes no Ártico.

O processo inclui a identificação de genes relacionados com traços característicos dos mamutes, como tolerância ao frio e pelagem desgrenhada, para modificar as células de elefantes asiáticos, que são 99,6% geneticamente compatíveis.

A próxima etapa envolveria a fusão de células-tronco modificadas com um óvulo de elefante asiático e sua implantação em uma mãe substituta, o que poderia resultar no nascimento de um elefante semelhante ao mamute.

Conservação de espécies ameaçadas

O avanço também pode ter implicações significativas para a conservação de espécies ameaçadas, como ao permitir a produção artificial e a fertilização de células reprodutivas.