Como bombas de calor usam águas de um rio para aquecer casas

Ahrendts é coautor de um estudo que destaca o alto volume de calor ambiental e residual disponível para uso por bombas de calor na Alemanha, que mostrou que o fornecimento supera em muito a demanda de calor de edifícios e processos industriais.

Os países escandinavos já contam com essa tecnologia há algum tempo. Na capital sueca, Estocolmo, cerca de 90 mil apartamentos são abastecidos há anos com calor proveniente de águas residuais industriais. Na cidade de Drammen, no sul da Noruega, mais da metade dos 103 mil habitantes aquece suas casas com energia térmica do fiorde gelado.

Riscos para o rio?

Mas como o calor extraído do Reno devolve a ele uma água mais fria após o processo de bombeamento, essa tecnologia não é isenta de implicações para o meio ambiente. A MVV disse que a pequena quantidade de água usada atualmente em Mannheim faz com que a temperatura do rio mude apenas minimamente, mas Ahrendts advertiu que isso poderia se tornar mais complicado se todas as cidades e instalações industriais ao longo do Reno usassem o calor do rio.

"Felizmente, a maioria de nossas águas está superaquecida no momento devido às mudanças climáticas, então isso é benéfico até certo ponto", disse Ahrendts.

Embora a tecnologia de bomba de calor esteja disponível há anos, levou algum tempo para que projetos de grande escala começassem a ser implantados na Alemanha. Hack disse que isso está relacionado aos baixos preços da energia fóssil no passado.