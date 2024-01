Primeira gravidez in vitro de rinocerontes pode salvar espécie de extinção

Apontada pelos pesquisadores como um "avanço científico", a transferência de embriões tem o potencial de preservar também outras espécies ameaçadas.

Testes iniciais com subespécies do sul

O embrião foi criado num laboratório de reprodução italiano através de inseminação artificial e inserido na mãe de aluguel no Quênia em setembro do ano passado.

A gravidez foi bem-sucedida, mas a rinoceronte grávida acabou morrendo em decorrência de uma infecção - e, com ela, o feto de 70 dias. "Ainda estava muito longe do nascimento, por isso não pôde ser salvo", disse Susanne Holtze, do IZW (Instituto Leibniz de Pesquisa em Zoológicos e Vida Selvagem), responsável pelo projeto. A gestação completa de rinocerontes dura cerca de 16 meses.

Embora o embrião fosse de um rinoceronte-branco-do-sul, relativamente mais comum, o mesmo método poderá ser usado no futuro para produzir espécimes da subespécie do norte, anunciaram os pesquisadores.

A estratégia de testar o método primeiramente nas subespécies do sul busca salvar os valiosos embriões das subespécies do norte para experiências posteriores, que devem acontecer numa próxima etapa.