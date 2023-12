Chocolates finos da floresta: projeto cria fábrica itinerante pela Amazônia

"Na Amazônia não dá para querer copiar estrutura de outros lugares. Fundação de concreto, por exemplo, é muito caro. Nossas fábricas de pequena escala já chegam prontas, em duas semanas de instalação já podem funcionar. Não adianta fazer modelo inviável pelo preço."

O laboratório que percorre a Amazônia atualmente é uma semente para esse sonho maior. "As comunidades já vão ter prototipado antes desse investimento. Não adianta ter uma fábrica maior e eles não saberem como fazer, se vai ir bem no mercado. Precisam adquirir know-how no laboratório", esclarece Ismael.

A intenção é que no futuro as biofábricas operem no domínio da "economia real", enfatiza Ismael. Ou seja, que não sejam casos isolados impulsionados quase de forma artificial por doações, mas investimentos viáveis e lucrativos, que partam do engajamento e apropriação das próprias comunidades.

"Existem muitas doações de ONGs e do Fundo Amazônia, mas elas ainda não são capazes de mudar o modelo econômico como gostaríamos. Estamos trabalhando com a perspectiva de que fabricar esses produtos gera bastante dinheiro. Quem está fazendo isso hoje está ganhando bastante dinheiro, só vai mudar o operador."

O diretor do instituto ressalta que o investimento inicial da fábrica poderia contar com apoio de três diferentes tipos de capital: privado, filantropia e recursos governamentais. "Temos uma consultoria fazendo o projeto executivo e plano de negócio dessas biofábricas. A projeção é de que o capital investido vai pagar pela fábrica toda em 3 a 4 anos de operação. Um retorno muito razoável, muito de mercado", expõe Ismael.

O modelo concebido é voltado sobretudo para o empreendedorismo cooperativado associativista. "É uma forma de fazer negócio que dialoga muito mais com o interior profundo da Amazônia do que o modelo do empresário individual, que é mais urbano", aponta.