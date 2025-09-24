Sétimo limite planetário é ultrapassado com acidificação dos oceanos

O nível de acidificação dos oceanos superou o limite compatível com ecossistemas estáveis e sustentáveis, excedendo sete dos nove 'limites planetários', afirmou hoje o instituto de pesquisa que realiza essas medições.

Em 2009, cerca de trinta pesquisadores definiram o conceito de 'limites planetários' em um artigo intitulado 'Um espaço seguro para a humanidade'. Naquela época, eles estimavam que a humanidade havia "ultrapassado pelo menos três limites planetários".

Deste então, os informes anuais do Instituto de Investigação do Clima de Potsdam (PIK) têm mostrado uma degradação contínua. O informe de 2025 indica que acaba de ser superado o limite da "acidificação dos oceanos".