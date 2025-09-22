Investimento em fósseis dobra risco de aquecimento, mostra estudo

A produção de carvão, petróleo e gás prevista para 2030 representa mais do que o dobro (120% a mais) do volume que permitiria limitar o aquecimento global a 1,5ºC, o objetivo mais ambicioso do Acordo de Paris, segundo os cálculos do SEI.

E no caso do objetivo de limitar a 2ºC, também adotado no acordo de 2015, o volume previsto é 77% superior, segundo o estudo elaborado em colaboração com o Instituto Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (IISD) e o instituto 'Climate Analytics'.

A lacuna entre as trajetórias de produção e os volumes compatíveis com as ambições climáticas internacionais se aprofundou desde a edição anterior do estudo, publicada em 2023.

Nos últimos dois anos, a China projetou uma redução menos intensa do uso do carvão, enquanto o gás, especialmente o Gás Natural Liquefeito, registrou um interesse renovado.

Os autores fizeram um apelo aos países, que devem apresentar seus planos climáticos antes da COP30 de novembro no Brasil, para que "revertam" a tendência.

Durante a COP28 de Dubai, em 2023, o mundo se comprometeu a seguir uma "transição" para "uma saída dos combustíveis fósseis". O uso em larga escala de carvão, petróleo e gás é a principal causa do aquecimento global de origem humana.