Calor matou 62.775 na Europa em 2024, mostra estudo

Para 2024, estas estimativas são consideradas as mais prováveis em um intervalo que os cientistas situam entre 35 mil e 85 mil óbitos.

Estas variações se devem a considerações metodológicas complexas e à forma de cruzamento de dados entre temperatura e mortalidade.

Este estudo, realizado por cientistas do Instituto de Saúde Global de Barcelona, é um trabalho anual de referência desde o começo dos anos 2020 para avaliar em que medida as altas temperaturas contribuem para a mortalidade em cerca de 30 países, que representam quase toda a Europa.

É um tema crucial, visto que os verões europeus tendem a registrar temperaturas cada vez mais altas devido ao aquecimento global.

Segundo as estimativas dos pesquisadores (revistas levemente para cima), em 2022 morreram 67.873 pessoas de causas relacionadas ao calor, enquanto em 2023 foram 50.798. Em 2024 houve 62.775 óbitos do tipo.

Itália e Espanha, os países mais impactados

A realidade indiscutível é que o calor mata a cada ano dezenas de milhares de pessoas na Europa e representa um problema de saúde pública importante.