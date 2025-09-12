Planta invasora ameaça fazer desaparecer vila de pescadores na Colômbia

Seu crescimento na superfície da água impede a pesca e dificulta a navegação nesta zona sem vias de asfalto e rodeada de casas levantadas por estacas de madeira.

"Estamos presos porque não temos para onde correr", disse à AFP Enrique Gutiérrez, um pescador de 80 anos que teme a escassez de peixes, o principal alimento e sustento da economia local.

Casas coloridas de Nueva Venecia foram construídas sobre o pântano de Pajarales, no Caribe colombiano Imagem: Luis Acosta/AFP

Os moradores protestaram nas estradas para exigir do governo um plano para exterminar a planta. O Ministério do Meio Ambiente classificou na semana passada o problema ambiental como uma "invasão" e anunciou a criação de um comitê para encontrar soluções.

Como Gutiérrez, Aníbal Antonio Rodríguez, de 70 anos, pensa em se mudar. "O que fazemos com toda essa vegetação aqui em cima?", "não podemos pegar uma canoa e sair para pescar como antes".

Difícil de matar

Em alguns trechos do pântano, o matagal mal permite que as canoas naveguem por um pequeno corredor. Há semanas, os moradores tentaram remover a planta com máquinas, mas ela voltou a crescer.