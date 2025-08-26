Drones ajudam a limpar o lixo no Everest

No Everest, uma equipe de operadores de drones juntou-se nesta temporada de escalada aos alpinistas e guias no acampamento-base. Sua missão: ajudar a limpar o pico mais alto do mundo.

Toneladas de resíduos, desde latas vazias e cilindros de gás até garrafas, plástico e equipamentos de escalada descartados, deram ao Everest, outrora um local imaculado, o sombrio apelido de "o lixão mais alto do mundo".

Dois drones de carga pesada DJI FC 30 foram enviados até o Acampamento 1, a 6.065 metros de altitude, onde já ajudaram a transportar 300 kg de lixo durante a temporada de escalada da primavera, que geralmente dura de abril até o início de junho.