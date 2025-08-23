Área devastada por incêndios na Amazônia Legal cai 65% em julho

Em todo o Brasil, julho registrou 748.000 hectares queimados, uma redução de 40% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse foi o menor registro mensal desde o início das medições em 2019.

O Cerrado, a savana com maior biodiversidade do mundo, foi o bioma mais afetado, concentrando 76% da área total queimada no país, com 571.000 hectares.

No entanto, o número também apresentou uma queda de 16% em relação ao ano anterior.

O balanço é uma boa notícia para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que em novembro sediará a COP30, conferência climática da ONU, na cidade de Belém (PA).

"Após dois anos de secas severas na Amazônia, em 2023 e 2024, que culminaram em um recorde de queimadas no bioma, a redução significativa da área queimada em 2025 pode ser atribuída a pelo menos dois fatores [...] O principal deles é o retorno das chuvas, com um período úmido mais intenso e prolongado", explicou em um comunicado Felipe Martenexen, do Ipam (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia).

O pesquisador também destacou que "os prejuízos ambientais e econômicos de 2024, juntamente com o monitoramento e registro mais intensos das queimadas, podem ter levado produtores e comunidades a adotarem maior cautela".