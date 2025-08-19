Em risco de extinção, cacatuas ganham ninhos artificiais em Hong Kong

Nas ruas movimentadas e repletas de lojas do bairro de Causeway Bay, em Hong Kong, trava-se uma batalha nas copas das árvores para salvar uma das espécies mais ameaçadas do mundo: a cacatua-de-crista-amarela.

Entre os extensos galhos de um deles foi instalado um ninho artificial em forma de caixa projetado para esta ave de inconfundível crista amarela, da qual restam apenas entre 1.200 e 2.000 exemplares em todo o mundo.

Embora sejam originárias do Timor Leste e da Indonésia, um décimo das que restam encontra-se em Hong Kong, uma das "maiores populações selvagens unidas que ainda existem" no planeta, explica Astrid Andersson, pesquisadora de pós-doutorado da Universidade de Hong Kong.