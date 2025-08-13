Países e ONGs rejeitam novo esboço de tratado de poluição por plásticos

O texto de um novo projeto de tratado sobre a poluição por plásticos apresentado hoje na assembleia plenária da ONU, em Genebra, foi imediatamente rejeitado por vários países e duramente criticado pelas ONGs, especificamente por não mencionar restrições à produção de plástico virgem.

A trinta horas do final previsto para as negociações conduzidas durante quase três anos sobre este tema, os delegados de Colômbia, Chile, México, Panamá, Canadá e a União Europeia consideraram que o texto redigido pelo diplomata que preside os debates, Luis Vayas Valdivieso, é "inaceitável".

As ONGs que acompanhavam as conversas também manifestaram sua oposição. O rascunho é um "presente para a indústria petroquímica e uma traição à humanidade", considerou Graham Forbes, chefe da delegação do Greenpeace.