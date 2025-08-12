Presidente da COP30 defende Belém e pede menos promessas e mais ação

Mobilização global: a Presidência da COP30 tem aprendido muito com os nossos Enviados Especiais, com a Campeã Climática da Juventude da Presidência, Marcele Oliveira, e com o Círculo dos Povos, que têm sido aliados inestimáveis para conectar a COP às realidades das pessoas. Colocar as pessoas no centro da ação climática e recuperar o nosso sentido de agência representam o espírito em si do Mutirão Global, em torno do qual convidamos a comunidade internacional a se unir nas minhas primeira e segunda cartas.

Negociações formais da UNFCCC: as pessoas estão no centro das negociações formais a que nos referimos na nossa terceira carta, incluindo os indicadores do Objetivo Global de Adaptação (GGA) no âmbito do Programa de Trabalho Emirados-Belém, o Diálogo dos Emirados sobre a implementação dos resultados do Balanço Global (GST) e o Programa de Trabalho para Transição Justa dos EAU (JTWP) - além do nosso trabalho conjunto em temas como o novo Plano de Ação de Gênero, a Plataforma das Comunidades Locais e dos Povos Indígenas (LCIPP) e perdas e danos.

Agenda de Ação: desde a promoção do desenvolvimento humano e social até a construção de resiliência em cidades e a mobilização de catalizadores e aceleradores, como financiamento e tecnologia, cada um dos seis eixos da Agenda de Ação que revelamos na nossa quarta carta oferece caminhos para implementar o cuidado, a dignidade e a liderança que honramos nesta quinta carta. Ao alinhar realidades centradas nas pessoas com a implementação do GST na Agenda de Ação, reforçamos a legitimidade e a responsabilidade dos nossos esforços climáticos - transformando memória em métricas e solidariedade em transformação de sistemas. Contemporânea à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, a Agenda de Ação oferece ainda uma oportunidade única para que a COP30 apoie os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) com soluções climáticas que promovam a justiça climática, combatam a fome e a pobreza e abordem as desigualdades estruturais, incluindo as de gênero, raça e condições socioeconômicas.

Cúpula de Líderes: na Cúpula de Líderes da COP30, à qual nos referiremos numa carta futura, convidaremos os líderes a unirem-se em torno de um debate parlamentar genuíno para encontrar soluções concretas que conectem o regime climático à vida real e ao cotidiano das pessoas.

O momento crítico em que vivemos exige que respondamos com coragem. À medida que fortalecemos o multilateralismo e aceleramos a implementação do Acordo de Paris, as pessoas devem ser o propósito por trás de cada Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC), Plano Nacional de Adaptação (NAP) e Relatório Bienal de Transparência (BTR). As pessoas devem ser o propósito por trás do financiamento climático e do comércio. As pessoas devem ser o propósito por trás das agendas de natureza e transição energética global. A Presidência da COP30 está determinada a fazer tudo ao seu alcance para alavancar a unidade e a cooperação em torno das prioridades da COP30 em prol do multilateralismo, pessoas e implementação acelerada.

Para proteger as pessoas num contexto em que a urgência climática interage com desafios geopolíticos e socioeconômicos agravados, a Presidência da COP30 espera que sigamos guiados por três prioridades interligadas: (1) Reforçar o multilateralismo e o regime climático sob a UNFCCC, (2) Conectar o regime climático à vida real das pessoas, e (3) Acelerar a implementação do Acordo de Paris, estimulando ações e ajustes estruturais em todas as instituições que possam contribuir para esse objetivo.