Milhares de mulheres indígenas marcham em Brasília às vésperas da COP30

"A gente espera que, com a COP30 no Brasil, possa-se ter os olhos do mundo para a Amazônia (...) Os chefes de Estado que vão estar nela precisam conhecer a nossa realidade", disse à AFP Simone Karipuna, do povo indígena homônimo, que habita este ecossistema crucial para a regulação do clima em escala mundial.

O garimpo, o desmatamento e as queimadas alimentadas por secas cada vez mais prolongadas ameaçam a floresta amazônica, segundo especialistas.

Mulheres Indígenas se reuníram em frente ao Congresso Nacional Imagem: Antonio Cruz/Agência Brasil

Os organizadores estimaram que cerca de 5 mil mulheres participaram da marcha, que também levou uma mensagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Lula deve sancionar ou vetar no mais tardar na sexta-feira (8) um projeto de lei que afrouxa os requisitos para concessão de licenças ambientais para grandes projetos, apelidado por ambientalistas de 'PL da Devastação'.

"Veta, Lula!", clamaram as mulheres durante a marcha na capital federal.