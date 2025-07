Com centros de tratamento lotados, Suécia flexibiliza reciclagem de roupas

Mas os centros de reciclagem na Suécia e em outros países têm dificuldades em lidar com o aumento resultante. "Desde o início do ano, a quantidade de resíduos têxteis coletados aumentou consideravelmente, e com isso os custos de classificação", indicou o governo sueco em um comunicado.

Uma nova norma definirá quais têxteis devem ser classificados e quais podem ser descartados diretamente no lixo, como meias rasgadas, tecidos manchados e roupas excessivamente desgastadas, explicou a ministra do Meio Ambiente, Romina Purmokhtari, aos jornalistas.

A Humana Sverige, uma organização que coleta e vende roupas usadas, afirmou à AFP nesta quinta-feira que "a quantidade de têxteis recebidos aumentou drasticamente".

A organização informou que fechará 600 de seus 1.300 pontos de coleta para limitar o fluxo. "É impossível para nós lidar com tudo", explicou.

O problema não se limita à Suécia. "As roupas danificadas são enviadas a centros de classificação na Europa, mas todo o setor está sobrecarregado devido a essa regulamentação", acrescentou a Humana Sverige.