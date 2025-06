COP30 não será transferida de Belém, diz diretora-executiva Ana Toni

A próxima conferência sobre o clima da ONU está prevista entre 10 e 21 de novembro. Este ano, a cúpula de chefes de Estado será realizada antes, nos dias 6 e 7 de novembro, a fim de atenuar a pressão sobre a cidade amazônica.

Em Bonn, onde há duas semanas são realizadas negociações técnicas sobre o clima, representantes de países e organizações da sociedade civil manifestaram preocupação pela falta de alojamento acessível em Belém.

Alguns, inclusive, especulam sobre uma possível transferência de última hora para uma cidade grande, como o Rio de Janeiro.

"A preocupação que persiste, segundo entendo, tem mais a ver com o custo do alojamento do que com a logística em geral", afirmou Toni.

"Nós mesmos estamos muito preocupados com o preço dos alojamentos", reconheceu.

"Este é um tema do setor privado, não é algo que o governo controle, mas o governo brasileiro está tomando medidas, baseadas em nossas leis de proteção ao consumidor, para garantir que os preços do alojamento estejam controlados", prometeu.