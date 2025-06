Bonobos ficam mais otimistas depois de ouvirem gargalhadas, mostra estudo

Para verificar a influência do riso, as autoras do estudo fizeram um experimento com bonobos do centro de estudo e conservação Ape Cognition and Conservation Initiative, em Des Moines, nos Estados Unidos.

Empatia

Este experimento exigiu ensaios durante dois a quatro meses.

"Uma das principais dificuldades era que os bonobos só participavam se assim o desejassem: podiam escolher se separar voluntariamente de seu grupo para participar das sessões em outra sala", relata Winkler.

Mali, uma bonobo fêmea de 14 anos; e Teco, Nyota e Kanzi, três machos de 12, 24 e 41 anos, respectivamente, primeiro se familiarizaram com uma caixa preta que continha comida e uma caixa branca vazia.

As pesquisadoras os ensinaram a afastar a caixa branca, que não tinha recompensas.