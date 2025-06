Estudo detecta mais microplásticos em garrafas de vidro do que nas de plástico

Duflos afirmou que a razão da discrepância "ainda precisa ser explicada". Os refrigerantes, no entanto, continham quase 30 microplásticos por litro, a limonada, 40 e a cerveja, cerca de 60.

Por não existir um nível de referência para uma quantidade potencialmente tóxica de microplásticos, atualmente não é possível afirmar se estes números representam um risco para a saúde, indicou a ANSES.

Contudo, os fabricantes de bebidas poderiam reduzir facilmente a quantidade de microplásticos liberados pelas tampas das garrafas, acrescentou.

A agência testou um método de limpeza que envolvia soprar as tampas com ar, depois enxaguá-las com água e álcool, o que reduziu a contaminação em 60%. O estudo da ANSES foi publicado no mês passado no site do Journal of Food Composition and Analysis.