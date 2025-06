Turfeiras do Ártico aumentam devido ao aquecimento global, e isso não é bom

Os especialistas concluem que houve uma "expansão das turfeiras árticas nos últimos 40 anos", provavelmente em resposta ao aquecimento climático, muito mais acentuado nessas regiões do que no resto do mundo.

A mudança mais visível foi observada onde as temperaturas no verão aumentaram mais, como no arquipélago norueguês de Svalbard.

"O permafrost (o solo permanentemente congelado) descongela um pouco, fornece uma fonte de água para a vegetação e a vegetação da superfície volta a crescer. Neste estudo, vemos especificamente uma expansão lateral", explicou à AFP uma professora da Universidade de Quebec em Montreal, coautora do estudo.

"Todas essas novas superfícies com vegetação que não existiam há três décadas absorvem ativamente carbono", destacou.

Outro fator a ser considerado: quando uma terra que antes era seca se torna uma turfeira, ela emite inicialmente metano, um potente gás de efeito estufa.

"Mas quando uma turfeira permanece úmida por certo tempo, as emissões de metano se estabilizam e então ela se torna um sumidouro de carbono ainda mais potente", disse à AFP Karen Anderson, da Universidade de Exeter, no Reino Unido, outra coautora do estudo.