Indicadores das mudanças climáticas dão novo sinal de alerta, mostra estudo

A humanidade, no entanto, não está desamparada. "O que podemos fazer para limitar a velocidade e magnitude do aumento do nível do mar? Reduzir as emissões de gases do efeito estufa o mais rapidamente possível", diz a climatologista Valérie Masson-Delmotte.

A menos de seis meses da COP30, no entanto, as políticas em favor do clima são enfraquecidas pela retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris.

"Qualquer mudança na trajetória ou em termos de políticas públicas que possa aumentar ou manter emissões que, de outra forma, teriam sido reduzidas, terá impacto no clima e no nível de aquecimento nos próximos anos", ressalta Aurélien Ribes, do Centro Nacional de Pesquisas Meteorológicas da França.