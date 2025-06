Santuário em São Paulo resgata onças-pardas ameaçadas pela urbanização

Atualmente, 25 onças-pardas e dez onças-pintadas estão em recuperação no Centro Brasileiro de Conservação de Felinos Neotropicais da Mata Ciliar, em um terreno com área equivalente a 40 campos de futebol, onde também são reabilitados macacos, cachorros-do-mato, lobos-guarás, jaguatiricas e outros animais da região.

Uma onça-pintada descansa na grama da ONG Mata Ciliar, em Jundiaí (SP) Imagem: Nelson Almeida/AFP

"Perdendo a guerra"

"A situação é muito crítica: em São Paulo, os animais estão perdendo a guerra contra a urbanização", lamenta Harumi, embora espere ver Barreiro livre outra vez dentro de aproximadamente três meses.

No centro de conservação também há onças-pintadas, que são raras na Mata Atlântica, embora comuns no tráfico ilegal de animais, que flui do Norte do país para o estado de São Paulo.

Com suas nove espécies, "o Brasil possui a maior diversidade de felinos do mundo", segundo a Mata Ciliar, que alerta que todas elas "estão incluídas na lista de animais silvestres em risco de extinção".