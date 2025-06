Cúpula dos oceanos termina com acordos, mas sem financiamento claro

Silêncio sobre as energias fósseis

As energias fósseis (gás, petróleo e carvão), principais causas do aquecimento global, não estão mencionados no rascunho da declaração final, que deve ser adotada nesta sexta-feira.

O texto destaca "os efeitos nocivos das mudanças climáticas" sobre o oceano e seus ecossistemas, sem defender expressamente uma "transição" para o abandono dos combustíveis fósseis, como foi feito na COP28 em Dubai em 2023.

O financiamento de US$ 100 bilhões (cerca de R$ 553,8 bilhões) mencionado pela Costa Rica antes da conferência de Nice não se concretizou. São necessários cerca de US$ 175 bilhões (R$ 969 bilhões) por ano para atingir a meta de desenvolvimento sustentável dos oceanos até 2030, segundo um relatório do Fórum Econômico Mundial de 2022.