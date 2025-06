Entenda o que é o tratado para a proteção do alto-mar

Os Estados Unidos assinaram o tratado em 2023, durante o mandato de Joe Biden, mas parece pouco provável que o governo de Donald Trump o ratifique.

Alto-mar e fundos marinhos

O objetivo principal é a conservação "imediata e a longo prazo" e a exploração sustentável da biodiversidade marinha nas áreas situadas fora das jurisdições nacionais: quase metade do planeta.

As normas do texto serão aplicadas nas águas internacionais, ou seja, na parte dos oceanos situada além das zonas econômicas exclusivas (ZEE) dos países, que se estendem no máximo a 200 milhas náuticas (370 km) da costa.

Também serão aplicadas aos fundos marinhos e ao subsolo das águas internacionais, o que é conhecido como a "Área".

Oceano dividido

A futura Conferência das Partes (COP, órgão decisório) precisará tratar com outras organizações mundiais e regionais que atualmente têm autoridade sobre partes do oceano para fazer cumprir suas decisões. Em particular, as organizações pesqueiras regionais e a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (AIFM), que atualmente emite contratos de mineração e está negociando um "código mineiro".