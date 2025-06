Oceanos aquecem cada vez mais rápido e colocam todo o planeta em risco

No caso dos oceanos, essa expansão térmica se combina com o derretimento lento, mas irreversível das cascatas polares e das geleiras de montanha do mundo, o que provoca o aumento do nível do mar.

O ritmo no qual o nível dos oceanos globais aumenta dobrou em três décadas e, se as tendências atuais continuarem, voltará a dobrar até 2100 a aproximadamente um centímetro por ano, segundo pesquisas recentes.

Cerca de 230 milhões de pessoas em todo o mundo vivem a menos de um metro sobre o nível do mar, vulneráveis a ameaças cada vez maiores de inundações e tempestades.

"O aquecimento oceânico, assim como o aumento do nível do mar, se tornou um processo incontornável", disse Melet.

"Mas se reduzirmos as emissões de gases de efeito estufa, reduziremos a taxa e a magnitude do ano, e ganharemos tempo para a adaptação".

Mais acidez, menos oxigênio

O oceano não armazena calor apenas, ele também tem absorvido entre 20% e 30% de todas as emissões de dióxido de carbono dos humanos desde a década de 1980, segundo o IPCC, o que faz com que as águas se tornem mais ácidas.