Engenheiro vira influencer para salvar frutas raras na Colômbia

Nas redes sociais, o projeto "Frutas de Colombia" conta com mais de 108 mil seguidores. Sem objetivos lucrativos, Daguer também lidera uma rede de bate-papo no WhatsApp onde biólogos, agricultores, chefs e outros compartilham seus conhecimentos e organizam trocas de sementes.

É uma "visão holística onde todas essas diferentes fontes de conhecimento se unem com a intenção de conservar e recuperar a biodiversidade e as frutas (...) que crescem na Colômbia", disse à AFP.

Segundo Carolina Castellanos, bióloga do Instituto Humboldt, "a Colômbia é um dos países mais ricos em número de espécies de plantas".

O estudo mais recente desta entidade, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e outros órgãos, determinou que existem pelo menos 3.000 espécies "alimentícias" na Colômbia, cujos caules, folhas, frutos ou sementes são consumidos pelos humanos. Mas pelo menos 10% delas podem desaparecer.

"Ciência cidadã"

As sementes obtidas e distribuídas por Daguer são cultivadas em pequenos jardins domésticos. Os interessados as solicitam pelas redes sociais, ele as encontra e as envia em envelopes por correio.