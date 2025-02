'Tsunami de plástico': pescadores tentam salvar ilha que virou 'imã de lixo' no RJ

"Uma vez consumidos pelos organismos aquáticos, eles podem ser transportados para o nosso organismo, causando toxicidade também para nós", explica André Salomão, que lidera a equipe, enquanto recolhe amostras de areia e resíduos plásticos e as coloca em recipientes de vidro.

Os resultados da pesquisa vão ajudar a entender o impacto da poluição nesse ecossistema e a promover políticas públicas de recuperação da Baía de Guanabara.

Ao apresentarem a candidatura de sede dos Jogos Pan-Americanos no mês passado, as autoridades reiteraram o antigo compromisso de que a concessionária Águas do Rio dará o tratamento adequado às águas residuais de 10 milhões de moradores de 27 municípios do estado até 2030.